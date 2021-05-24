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Вице-премьер Татарстана: цифровизация будет идти сложнее в сельском хозяйстве и добыче ископаемых

02:23, 24.05.2021
Вице-премьер Татарстана: цифровизация будет идти сложнее в сельском хозяйстве и добыче ископаемых
Фото: Минсельхозпрод РТ

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов считает, что процесс цифровизации будет сложнее и дольше идти в отраслях экономики, связанных с сельским хозяйством и природой, так как там нужен индивидуальный подход. Такое мнение он выразил в ходе марафона «Новое знание».

«Сложнее всего цифровизация будет происходить там, где это связано с законами природы. Для того чтобы обеспечить эффективность системы, нужно прожить очень много циклов. Это, конечно, сельское хозяйство, это, конечно, добывающая промышленность», — приводит его слова ТАСС.

Больше времени, по мнению Шайхутдинова, цифровизация займет в тех отраслях, где нужны полевые исследования. Также отраслями с длительным временем развития цифровизации он назвал медицину и здравоохранение.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологии Татарстан
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