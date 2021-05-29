Этой ночью в Казани ограничат движение на участке улицы Хусаина Мавлютова

Движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по улице Хусаина Мавлютова в Казани ограничат этой ночью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Возле жилого дома №6 по улице Академика Парина с 22.00 29 мая до 4.30 30 мая будет ограничено движение. Это связано с перекладкой тепловых сетей.

В Ново-Савиновском районе Казани 30 мая (воскресенье) ограничат движение по некоторым улицам в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».



Алексей Нечаев