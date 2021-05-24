В Ново-Савиновском районе Казани 30 мая из-за забега ограничат движение по некоторым улицам

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани 30 мая (воскресенье) ограничат движение по некоторым улицам. Это связано с проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщается на сайте мэрии города.

С 7.30 до 13.00 ограничение установят на следующих участках:

по улице Сибгата Хакима, по направлению от улицы Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской, в двух направлениях;

по второстепенной дороге по улице Фатыха Амирхана, от улицы Козина до улицы Сибгата Хакима;

по второстепенной дороге по улице Фатыха Амирхана, от дома №3 по улице Фатыха Амирхана до улицы Сибгата Хакима;

по улице Чистопольской, от съезда с улицы Сибгата Хакима до въезда на улицу Чистопольскую, по трем правым полосам движения;

по улице Чистопольской, по направлению от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», по трем правым полосам движения.

полностью вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

С 7.30 до 12.00 ограничение движения будет действовать по улице Сибгата Хакима по направлению от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана, в двух направлениях.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, старт забега назначен на 9 утра на «Ак Барс Арене». На выбор предлагаются четыре дистанции (1, 5, 10 и 21,1 км) и детский забег Timerkids. Чтобы получить право на участие, нужно будет обязательно предъявить справку о состоянии здоровья.

Татьяна Демина