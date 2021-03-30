Хабиб Нурмагомедов выпустит NFT-токены в честь завершения карьеры

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов представил собственные NFT-токены.

Все они будут привязаны к цифровым карточкам, которые выпустят в честь завершения карьеры бойца. Он планирует выпустить три вида карточек — золотую, платиновую и алмазную. Причем последний вид будет сделан в единственном экземпляре и даст возможность его владельцу встретиться с бойцом лично.

Золотые карточки появятся тиражом в 290 штук, платиновые — ровно в 10 раз меньше.

Официальная продажа токенов начнется в апреле. Все нераспроданные остатки Нурмагомедов планирует сжечь.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сообщил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова.