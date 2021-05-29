Новости общества

03:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 31 человек заболел COVID-19

11:09, 29.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 31 человек заболел COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 29 мая в республике зарегистрировано 21 423 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 428 человек, в том числе 84 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 496 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также