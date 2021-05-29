В Татарстане 31 человек заболел COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 29 мая в республике зарегистрировано 21 423 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 428 человек, в том числе 84 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 496 человек.

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Алексей Нечаев