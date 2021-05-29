СМИ: США и Британия расследуют версию лабораторного появления коронавируса

Фото: Максим Платонов

Спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса, сообщило издание The Telegraph.

«Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по городу Ухань, а также предлагаем американцам помощь в том, чтобы подтвердить и проанализировать любые имеющиеся у них разведданные», — сказал источник.

На прошлой неделе республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. А отсутствие сотрудничества с китайской стороны препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса.

Алексей Нечаев