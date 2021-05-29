Россия поставила в США рекордный за 12 лет объем нефти

Согласно данным управления энергетической информации американского Минэнерго США, за последние 12 лет Россия поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает «РИА Новости».

В марте импорт сырья вырос до 22,938 миллиона баррелей — максимального показателя с июля 2009 года. Тогда было поставлено 23,484 миллиона баррелей.

По объемам поставок нефти в США Россия на четвертом месте. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия.

Недавно глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение мирового спроса на нефть к 2030 году.

Алексей Нечаев