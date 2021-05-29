В Казани произошел пожар в отеле NEO Kazan Palace by Tasigo

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в 2.59 поступила информация о пожаре в подвальном помещении отеля NEO Kazan Palace by Tasigo по улице Калинина, дом 3 в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До прибытия пожарных были эвакуированы 138 человек — пострадавших нет. Происходило частичное горение обшивки бойлера в подвальном помещении четырехэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В 3.15 было ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ночью очевидцы в социальных сетях сообщали, что в отеле сработала пожарная сигнализация — на место события приехали пожарные.



Алексей Нечаев