В Казани произошел пожар в отеле NEO Kazan Palace by Tasigo
Сегодня в 2.59 поступила информация о пожаре в подвальном помещении отеля NEO Kazan Palace by Tasigo по улице Калинина, дом 3 в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
До прибытия пожарных были эвакуированы 138 человек — пострадавших нет. Происходило частичное горение обшивки бойлера в подвальном помещении четырехэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В 3.15 было ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается.
Ночью очевидцы в социальных сетях сообщали, что в отеле сработала пожарная сигнализация — на место события приехали пожарные.
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