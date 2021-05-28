Роскомнадзор предупредил «Канал Disney» из-за мультфильма с героем с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес «Канала Disney» из-за выпуска им короткометражного анимационного фильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ведомство разъяснило, что законодательством России для распространения среди несовершеннолетних запрещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и отрицающая семейные ценности (ст. 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор напомнил, что за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей с применением СМИ предусмотрена административная ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

«Каналу Disney» ведомство порекомендовало строго соблюдать законы России и «не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей».

В пресс-службе компании Disney в РФ и СНГ заявили ТАСС, что мультфильм Out «не заявлен в программе «Канала Disney», не был в эфире и не планируется к показу».

Напомним, что из-за нарушений российского законодательства в Москве уже несколько раз оштрафовали компанию Google. Штрафы получили также TikTok (1,5 миллиона за отказ удалить противоправный контент) и Facebook по восьми протоколам.





Татьяна Демина