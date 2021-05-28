Путин и Лукашенко обсудили «всплеск эмоций» после посадки в Минске самолета Ryanair

Сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Они охарактеризовали случившееся как «всплеск эмоций».



Белорусский лидер сообщил, что привез на встречу документы, которые покажу что происходит в его стране и «что это за люди», пишет ТАСС.

Он напомнил Путину, что в прошлом году западные страны попросили «Белавиа» помочь им с вывозом граждан, так как работал только аэропорт в Минске. «За что наказали трудовой коллектив «Белавиа», который в ковид вывозил их тысячами? Вот их лицо», — пожаловался Лукашено.

Напомним, европейские страны призвали перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией после воскресного инцидента с посадкой самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины — Вильнюс. Инцидент случился 23 мая и вызвал большой международный резонанс.



Татьяна Демина