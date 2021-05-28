Женщина из Европы впервые станет командиром МКС

Космонавт из Италии Саманта Кристофоретти станет первой европейской женщиной-командиром на Международной космической станции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Она полетит на станцию в 2022 году и будет руководить 68-й экспедицией на МКС. Для нее это будет вторая экспедиция на Международную космическую станцию.

фото: wikipedia.org

Кристофоретти — обладатель рекорда продолжительности полета среди женщин: 199 суток, 16 часов, 42 минуты.

Также Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году — она будет единственной женщиной в российском отряде космонавтов.



Алексей Нечаев