Женщина из Европы впервые станет командиром МКС
Космонавт из Италии Саманта Кристофоретти станет первой европейской женщиной-командиром на Международной космической станции. Об этом сообщает «РИА Новости».
Она полетит на станцию в 2022 году и будет руководить 68-й экспедицией на МКС. Для нее это будет вторая экспедиция на Международную космическую станцию.
Кристофоретти — обладатель рекорда продолжительности полета среди женщин: 199 суток, 16 часов, 42 минуты.
Также Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году — она будет единственной женщиной в российском отряде космонавтов.
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