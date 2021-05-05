Источник: Кикина станет единственной женщиной в отряде космонавтов

Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году — она будет единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Об этом рассказал «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», — рассказал собеседник агентства.

В «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев