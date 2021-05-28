В аэропорту Казани в багаже азербайджанца нашли больше 10 кг пиявок

В казанском аэропорту таможенники выявили на контроле больше 10 кг незадекларированных пиявок. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.



В ходе таможенного контроля багажа пассажиров рейса Баку — Казань был установлен гражданин Азербайджана, который пытался ввезти на территорию республики коробку с 11 одинаковыми мешочками грязно-бежевого цвета. В мешочках находился грунт с живыми пиявками.

Вес вместе с упаковкой составил больше 20 кг, а вес самих пиявок — больше 10 кг. Разрешительных документов на ввоз и ветеринарного сертификата на ввозимый товар у мужчины не было.

В своем объяснении мужчина рассказал, что пиявки не имеют к нему отношения. По его словам, в аэропорту к нему подошел мужчина и попросил передать упаковку человеку, который должен был встретить его в Казани

Мужчина находится здесь транзитом и намерен вылететь в Москву.

Фото: realnoevremya.ru

Между тем пиявки относятся к категории «Живые животные, прочие», которые подлежат обязательному ветеринарному контролю. Ветеринарный и фитосанитарный надзор вынес решение о запрете их ввоза, поэтому товар был изъят и уничтожен, рассказал начальник поста таможенного контроля Мирзанур Гараев.

Неделю назад во время таможенного контроля в аэропорту Казани у гражданина Азербайджана была найдена монета времен Российской империи — ее произвели в 1766 году. Номинал монеты — «рубль».



Ольга Плешкова