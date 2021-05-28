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Пользователь интернета 6 раз оскорбил сотрудников Роспотребнадзора РТ — его привлекут к ответственности

15:02, 28.05.2021 1
Пользователь интернета 6 раз оскорбил сотрудников Роспотребнадзора РТ — его привлекут к ответственности
Фото: pixabay.com

В 2021 году один человек 6 раз оскорбил в интернете должностных лиц Управления Роспотребнадзора по РТ. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по РТ.

В отношении человека, который оскорбил должностных лиц, вынесено 6 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.5.61 КоАП РФ.

Фото: Максим Платонов

Зимой в Казани суд оштрафовал 38-летнего местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. С осужденного в доход государства взыщут 20 тысяч рублей.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 май
    за что он так? ну подал я заявление в декабре, ну получили его тогда же. ну ответили в мае. но ответили же, а не промолчали. ну ответили не по делу, ну и что? молодцы! не ругать же их. все равно толку не будет. от них.
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