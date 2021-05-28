Пользователь интернета 6 раз оскорбил сотрудников Роспотребнадзора РТ — его привлекут к ответственности

В 2021 году один человек 6 раз оскорбил в интернете должностных лиц Управления Роспотребнадзора по РТ. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по РТ.

В отношении человека, который оскорбил должностных лиц, вынесено 6 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.5.61 КоАП РФ.

Фото: Максим Платонов

Зимой в Казани суд оштрафовал 38-летнего местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. С осужденного в доход государства взыщут 20 тысяч рублей.

Алексей Нечаев