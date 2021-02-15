Жителя Казани оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского

В Казани суд оштрафовал 38-летнего местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. С осужденного в доход государства взыщут 20 тысяч рублей.

Установлено, что ночью 1 октября прошлого года в баре «24 часа» по адресу: улица Декабристов, 131/1 казанец публично оскорбил полицейского нецензурными словами. При этом осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признан виновным по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Свою вину он признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо штрафа, суд обязал осужденного жителя Казани пройти принудительное лечение у нарколога.

Осенью прошлого года в Лаишевском районе Татарстана на 5 тысяч рублей оштрафовали 51-летнего казанца за оскорбление сотрудников ГИБДД.



Татьяна Демина