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Жителя Казани оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского

21:23, 15.02.2021
Жителя Казани оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского
Фото: realnoevremya.ru

В Казани суд оштрафовал 38-летнего местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. С осужденного в доход государства взыщут 20 тысяч рублей.

Установлено, что ночью 1 октября прошлого года в баре «24 часа» по адресу: улица Декабристов, 131/1 казанец публично оскорбил полицейского нецензурными словами. При этом осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признан виновным по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Свою вину он признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо штрафа, суд обязал осужденного жителя Казани пройти принудительное лечение у нарколога.

Осенью прошлого года в Лаишевском районе Татарстана на 5 тысяч рублей оштрафовали 51-летнего казанца за оскорбление сотрудников ГИБДД.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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