Кагарлицкий: «Думал, что останусь в «Динамо», но жизнь повернулась так»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий высказался о своем уходе из московского «Динамо». Он надеялся остаться в составе «бело-голубых», но в итоге пришлось выходить на рынок свободных агентов.

«На самом деле, в этом году получилась непростая ситуация с переходом. Если честно, у меня были надежды, связанные с «Динамо». Но я вышел на рынок и за две-три недели принял решение. Я провел неплохой сезон и думал, что останусь в «Динамо» и при Алексее Николаевиче (Кудашов, главный тренер «бело-голубых», — прим. ред.). Не видел никаких преград, но жизнь вот так повернулась. Если мы здесь не нужны, то поедем дальше», — заявил Кагарлицкий.

При этом он отметил, что после ухода из «Динамо» получил сразу несколько предложений от команд КХЛ, но в итоге выбрал казанский «Ак Барс». С клубом из Казани хоккеист подписал однолетний контракт, до конца следующего сезона.



Напомним, накануне трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов, комментируя переход Кагарлицкого, назвал уход хоккеиста ощутимой потерей для московского «Динамо».