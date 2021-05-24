Кагарлицкий подписал однолетний контракт с казанским «Ак Барсом»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

31-летний хоккеист подписал однолетний контракт до 30 апреля 2022 года.

«Я прекрасно знаю, куда перехожу — клуб каждый год ставит себе высокие задачи. Это всегда один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Очень хочу помочь «Ак Барсу» победить», — заявил после перехода нападающий.

Последний сезон Кагарлицкий провел в московском «Динамо», в котором сыграл 65 матчей, отметился 52 (16+36) очками за результативность. Ранее он также выступал за СКА, «Северсталь» и донецкий «Донбасс».

Напомним, ранее в «Динамо» перешли три игрока «Ак Барса» — защитник Андрей Педан и нападающие Станислав Галиев и Михаил Фисенко.