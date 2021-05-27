Давыдов: «Динамо» будет не хватать Кагарлицкого, Кудашов погорячился»

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов прокомментировал переход нападающего Дмитрия Кагарлицкого в казанский «Ак Барс». Прошедший сезон он провел в московском «Динамо», которое после смены главного тренера отказалось от услуг хоккеиста.

В свое время нынешний рулевой «бело-голубых» Алексей Кудашов не смог сработаться с Кагарлицким в петербургском СКА, из-за чего нападающий перешел в «Динамо». Там он выступал в первом звене вместе с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным.

«Я не согласен с тем, что Кудашов не смог себя перебороть и после неудачного опыта совместной работы в СКА отказался от услуг Кагарлицкого. Мы потеряли интересного нападающего, его подписал один из наших главных конкурентов — «Ак Барс». Показательным считаю недавний комментарий Шипачева — он переживает, что в общем-то на ровном месте лишился надежного напарника по звену.

Уверен, что если бы нам в «Динамо» удалось сохранить крыло Шипачев — Кагарлицкий, то даже с учетом отъезда Яшкина ударную мощь первое звено могло и не потерять. Это закон хоккея — если есть готовая связка, то тройку обязательно сформируешь. Но, к сожалению, Кудашов погорячился — и сам добавил себе проблем: Кагарлицкого будет не хватать, особенно в первые месяцы чемпионата», — считает Давыдов.

Фото: dynamo.ru

Напомним, Кагарлицкий стал пятым новичком «Ак Барса» в текущее межсезонье. После него казанцы успели подписать контракт с нападающим «Локомотива» Николаем Коваленко и расстаться с генеральным менеджером клуба Рафиком Якубовым.

Вакантную должность до конца сезона-2021/22 занял Марат Валиуллин, бывший начальник селекционной службы «Ак Барса». Подробнее о карьере нового генерального менеджера «барсов» читайте в материале «Реального времени».