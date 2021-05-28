Казанцам не рекомендуют купаться в озерах Большое Лебяжье и Глубокое

Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует казанцам купаться в озерах Большое Лебяжье и Глубокое. Два этих озера не прошли проверку по бактериологическим показателям воды.

Всего в Татарстане откроют 20 пляжей, из которых пять — в Казани. Это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье».

Фото: realnoevremya.ru

Помимо пяти пляжей в Казани организуют три дополнительных места отдыха на водоемах: около озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.

Купальный сезон в Татарстане начнется 1 июня.



Ольга Плешкова