Татарстанцам напомнили, что купальный сезон в республике еще не открылся

Фото: Олег Тихонов (архив)

Жителям Татарстана напомнили, что купальный сезон еще не начался. Купание в водоемах, в том числе на специально оборудованных для этого пляжах, на сегодняшний день не разрешается, предупредили в ГУ МЧС России по РТ. За соблюдением запрета следят административные комиссии муниципалитетов.

С начала мая в Татарстане при купании погибли уже два человека. Еще двоих удалось спасти. На водных объектах для предотвращения летальных исходов проводятся специальные рейды мобильных патрульных групп.

Представители административных комиссий за купание в необорудованных местах составляют протоколы по ст.3.10 КоАП РТ «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории РТ». Нарушителям грозит штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По статистике, примерно 80% случаев гибели на воде происходит из-за купания в необорудованных и запрещенных местах, обратили внимание в МЧС. К летальному исходу при купании приводят, как правило, судороги и сердечно-легочные спазмы от перепада температур воды и воздуха. В числе частых причин смертей на воде также удары об подводные предметы при нырянии и оставление у водоемов без присмотра маленьких детей.

Исполком Казани уже утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год.



Татьяна Демина