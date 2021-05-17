В Казани пять пляжей и три места отдыха у воды готовятся к открытию
На 1 июня в Казани запланировано открытие купального сезона на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье», а еще в местах отдыха у озер Изумрудное, Лебяжье и озера в парке Победы, сообщает мэрия города.
Пляжи укомплектуют лодками, спасательным снаряжением и медикаментами, а МВД Казани будет патрулировать территории в вечернее время, в выходные и праздники.
Сейчас проходит уборка береговой линии протяженностью 1 120 м. Берутся пробы воды, песка. Завершают ремонт спасательных и медицинских постов, боронование и рыхление песка, а еще огораживаются зоны купания детей. В порядок приводят скамейки, раздевалки, навесы и урны, обновляются информационные стенды. Также выставляются предупреждающие таблички.
Комиссия администраций районов Казани оценит готовность пляжей к летнему сезону, приемку завершат 28 мая.
Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год. Обеспечить проведение ответственными организациями необходимых мероприятий по подготовке пляжей и организованных мест отдыха у воды к купальному сезону должны до 25 мая.
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