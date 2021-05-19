После стрельбы в казанской гимназии у татарстанцев изъяли 40 единиц огнестрельного оружия

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ходе проверок после вооруженного нападения на гимназию №175 изъяли более 40 единиц огнестрельного оружия. Об этом заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с журналистами.

По его словам, проверку ведет Росгвардия.

— Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет, — сказал он.

Государственный совет Татарстана планирует разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Мухаметшин обратил внимание, что Татарстан после происшествия в Керчи в 2018 году направлял федеральным властям предложение об увеличении возраста покупки оружия с 18 до 21 года. Он уверен, что если бы российское правительство и Госдума поддержали инициативу республики, то «такой беды бы не случилось с 175-й гимназией».

Напомним, в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли 9 человек, еще более 20 пострадали.