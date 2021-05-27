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Минюст России включил клон ФБК* в реестр иноагентов

19:42, 27.05.2021
Минюст России включил клон ФБК* в реестр иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией, созданный бывшим соратником оппозиционера Алексея Навального Александром Туровским в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает RT.

Ведомство обнаружило получение иностранного финансирования от гражданина Украины. Клон ФБК* Навального Туровский зарегистрировал в прошлом году.

В конце апреля Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) и «Фонда защиты прав граждан* в рамках иска о признании организаций экстремистскими.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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