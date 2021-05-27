В Васильево спасатели ищут ребенка, пропавшего во время купания

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ спасатели ищут 12-летнего мальчика, который пропал во время купания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 17.29. Ребенок купался в реке Сумке. На месте работают спасатели, из Казани на поиски мальчика выехала водолазная группа.

В августе прошлого года в озере центрального парка Зеленодольска утонул 14-летний ребенок. По данным МЧС, двое детей купались в искусственном водоеме, плыли в сторону фонтана, один из них запутался в траве и утонул, второму удалось самостоятельно доплыть до берега.