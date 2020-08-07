В озере центрального парка Зеленодольска нашли тело утонувшего подростка

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Водолазы нашли тело 14-летнего подростка, утонувшего в озере в центральном парке Зеленодольска.

Его тело было найдено в 40 метрах от берега на глубине 3 метров, спасатели передали его правоохранителям.

Дополнительно установлено, что двое детей купались в искусственном водоеме, плыли в сторону фонтана, один из них запутался в траве и утонул, второй самостоятельно доплыл до берега.

Водоем в парке не оборудован для купания, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.