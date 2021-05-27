«Ведомости»: Дерипаска может стать новым бизнес-омбудсменом России

Бизнесмен Олег Дерипаска может стать новым уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на окружение действующего бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лиц, близких к «Деловой России».

По информации издания, Титов, срок полномочий которого истекает в июне 2022 года, может уйти с поста досрочно. Источники называют причиной такого развития событий избирательную кампанию возглавляемой им «Партии Роста», проводимую в преддверии выборов в Государственную думу.

Лицо, близкое к администрации президента РФ, сообщило, что Титов может уйти уже в июне-июле этого года.



Фото: ombudsmanbiz.ru

Еще одной кандидатурой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей «Ведомости» называли бизнес-омбудсмена Москвы Татьяну Минееву.

Напомним, на этой неделе Титов заявил о намерении покинуть должность. Свое решение он объяснил принципом «не более двух сроков подряд». Свою должность Титов занимает с момента ее создания в 2012 году.



Татьяна Демина