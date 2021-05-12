В июне примут решение о продлении программы льготной ипотеки

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение об условиях дальнейшей работы льготных ипотечных программ будет принято правительством в середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Центральным банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где и как повлияла ипотека, где рост цен на стройматериалы и недостаток ресурсов, где произошло увеличение цен, где не произошло... Я думаю, что точно условия и механизмы дальнейшей работы по ипотеке будут приняты где-то в середине июня», — цитирует «Интерфакс» слова Хуснуллина.

Также в апреле Хуснуллин к годовщине программы льготной ипотеки под 6,5% подвел итоги ее реализации. Он напомнил, что программа была принята в период пандемии как мера поддержки. «Могу сказать, что, конечно, это решение дало колоссальный эффект. Во-первых, у нас не остановились стройки», — сообщил Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.



Алексей Нечаев