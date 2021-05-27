В Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в столб и завис над землей

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в опору ЛЭП. По последним данным, пострадали шесть человек.

ДТП произошло в Красносельском районе, на Ленинском проспекте. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо — в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести, пишет «РИА Новости».

В январе в Самарской области на 878-м км трассы М-5 столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, еще 14 получили различные травмы, их личности устанавливаются.

Ольга Плешкова