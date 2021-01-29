Новости происшествий

20:28 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Самарской области 10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

20:16, 29.01.2021
В Самарской области 10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вечером в Самарской области на 878-м км трассы М-5 столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, еще 14 получили различные травмы, их личности устанавливаются.

По данному факту СУ Следственного комитета РФ по Самарской области начата доследственная проверка. «Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщается на сайте ведомства.

В декабре в Верхнеуслонском районе РТ «УАЗ Патриот» врезался в микроавтобус «Газель» с техперсоналом телекомпании «Эфир». В результате ДТП оба водитель погибли.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем