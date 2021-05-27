В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случаев COVID-19. Всего на 27 мая в республике зарегистрировано 21 360 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровело за весь период 18 303 человека, в том числе 39 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 495 человек.
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