Татарстан потратит на изготовление и поставку госнаград РТ 5 млн рублей

Управление делами президента Татарстана потратит на изготовление и поставку государственных наград республики 5 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Всего необходимо изготовить и поставить шесть видов наград.

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» с удостоверением и нагрудные знаки — «Почетное звание «Заслуженный работник», «Народный писатель», «Народный учитель», «Народный артист», «Народный художник». Все награды идут в комплекте с футляром и временной пристежкой.

Также средства выделены для поставки футляров и больших временных пристежек для медалей «За доблестный труд».

Сегодня сообщалось, что Госкомитет по туризму РТ потратит почти 12 млн рублей на рекламу Татарстана в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Кампанию хотят провести не менее чем в 15 поездах, как минимум в восьми вагонах в каждом.



Маргарита Головатенко