Госкомитет по туризму РТ потратит почти 12 млн рублей на рекламу Татарстана в поездах «Сапсан»

Фото: ru.wikipedia.org / Sergey Korovkin 84

Государственный комитет Татарстана по туризму потратит 11,9 млн рублей на рекламу республики в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Компанию хотят провести не менее чем в 15 поездах, как минимум в восьми вагонах в каждом. Планируется разместить не менее 5 409 постеров с рекламой во всех вагонах, включая классы «бизнес» и «туристический». Реклама будет размещена на задних спинках всех кресел и откидных столиках.

Исполнитель должен изготовить и обеспечить монтаж и демонтаж постеров. Рассчитывается, что срок рекламной кампании составит не менее чем один месяц.



Фото: ru.wikipedia.org / Sergey Korovkin 84

В декабре 2009 года между Москвой и Санкт-Петербургом открылось движение скоростного поезда «Сапсан», позже маршрут был продлен и до Нижнего Новгорода. Сейчас «Сапсаны» соединяют две столицы за 3,5 часа.

Маргарита Головатенко