Экс-чемпион мира по боксу Бриггс анонсировал свой бой с Кличко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс сообщил, что дал согласие на организацию боя против украинского боксера Владимира Кличко.

По его словам, он пока не вдавался в подробности предстоящего поединка, но уже согласился на его проведение. Сейчас Бриггсу 49 лет, его оппоненту Кличко — 45.

«Не знаю, будет это профессиональный или выставочный бой. Мне позвонили и спросили: «Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?» Я ответил: «Да». Я даже пока никому не рассказал об этом, потому что обсуждал по телефону другие дела. Им не пришлось спрашивать меня дважды», — приводит слова Бриггса Talksport.

В последний раз Владимир Кличко дрался на ринге 29 апреля 2017 года, закончив карьеру поражением от Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира. Бриггс завершил свои выступления в 2016 году, когда провалил допинг-тест перед боем за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

В карьере Шеннона имеется бой против брата Владимира Кличко Виталия. В 2010 году он уступил украинцу по очкам, чудом продержавшись до конца всех 12 раундов в поединке за звание чемпиона мира WBС.

Напомним, ранее сообщалось, что легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд обсуждают условия проведения еще одного матча-реванша.