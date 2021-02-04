Тайсон и Холифилд обсуждают бой-реванш за 200 млн долларов

Боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд обсуждают проведение третьего боя между собой. В последний раз они встречались на ринге в 1997 году.

По данным британских СМИ, боксерам предлагают более чем 200 млн долларов на двоих в качестве гонорара за бой. Предложение поступило из Арабских Эмиратов.

По оценкам экспертов, бой-реванш может собрать больше прибыли, чем поединок 54-летнего Тайсона против 51-летнего Роя Джонса в прошлом году. Шоу в Лос-Анджелесе принесло организаторам 1,6 миллиона продаж платных трансляций.

Фото: twitter.com/wbcboxing

58-летний Холифилд в последний раз выходил на ринг в 2011 году. Тогда он победил датчанина Брайана Нильсена.

Всего Тайсон и Холифилд встречались два раза. В первый раз боксеры встречались в чемпионском бою в ноябре 1996 года. Победу в нем одержал Холифилд, а поединок был назван «боем года». Через полгода состоялся матч-реванш, который закончился скандалом: Тайсон откусил край уха своего соперника, после этого Холифилд отказался возвращаться на ринг.

В 2009 году Тайсон принес извинения за свой поступок. Холифилд простил своего соперника.

Напомним, бой Тайсона с Джонсом закончился вничью.