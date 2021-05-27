Из ДРКБ выписали еще двух детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
Накануне из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) выписали еще двух детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
В стационаре ДРКБ остаются четверо детей. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, без отрицательной динамики. В Москве на лечении по-прежнему остаются трое взрослых и пятеро детей.
Всего на этой неделе выписали уже восьмерых детей, шесть из них — 24 мая.
«Реальное время» публиковало материал о том, как спасали детей в ДРКБ после трагедии 11 мая в в казанской гимназии №175.ОбществоПроисшествия Татарстан
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