В России ряд призывников освободили от обязательной медкомиссии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обязательную медкомиссию не нужно проходить тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Это коснется тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня правительство постановило повысить оклады военнослужащим, проходящим службу по призыву и по контракту с 1 октября 2021 года. Также это коснется тех, кто проходит службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы и других.



Этой весной в армию отправились 3 тысячи призывников из Татарстана. Всего на призывные комиссии призвали около 16 тысяч жителей республики.