Правительство постановило повысить оклады военнослужащим

Фото: Максим Платонов

С 1 октября текущего года будут повышены оклады военнослужащим, проходящим службу как по призыву, так и по контракту. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, повышения коснутся тех, кто проходит службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы и других.

В конце апреля в России предложили обязать правительство принимать базовые оклады ставки заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений.



Алексей Нечаев