Сразу три астрономических явления смогут увидеть жители России в ночь на среду

Сразу три астрономических явления — суперлуние, лунное затмение и полнолуние смогут увидеть жители России в среду. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Раз в 12 лет жители одного полушария при хорошей погоде могут увидеть полное лунное затмение в период суперлуния. В России его смогут увидеть жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время.

А вот суперлуние будет видно по всему миру. Во время суперлуния Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 4.52 мск 26 мая, пишет «РИА Новости».

Напомним, утром 21 января этого года россияне смогли наблюдать лунное затмение.



Ольга Плешкова