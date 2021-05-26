Новости общества

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19

19:23, 26.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От коронавируса умерли женщина 1935 года рождения, мужчина 1951 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 495 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике выявили 29 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 21 327.

Прививку от коронавируса сделали 335 736 татарстанцев. Второй компонент вакцины получил 242 451 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем