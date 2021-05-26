В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От коронавируса умерли женщина 1935 года рождения, мужчина 1951 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 495 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике выявили 29 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 21 327.

Прививку от коронавируса сделали 335 736 татарстанцев. Второй компонент вакцины получил 242 451 человек.