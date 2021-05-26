В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
От коронавируса умерли женщина 1935 года рождения, мужчина 1951 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 495 случаев смерти от COVID-19.
За минувшие сутки в республике выявили 29 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 21 327.
Прививку от коронавируса сделали 335 736 татарстанцев. Второй компонент вакцины получил 242 451 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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