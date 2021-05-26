В Татарстане выявили 29 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане выявили 29 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в республике составило 21 327. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровело за сутки 55 человек. Всего в Татарстане переболели 18 264 человека.
За сутки умерли 3 человека. От болезни в Татарстане умерли 493 человека.
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