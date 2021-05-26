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В Татарстане выявили 29 новых заболевших коронавирусом

11:15, 26.05.2021
В Татарстане выявили 29 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили 29 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в республике составило 21 327. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровело за сутки 55 человек. Всего в Татарстане переболели 18 264 человека.

За сутки умерли 3 человека. От болезни в Татарстане умерли 493 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени»

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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