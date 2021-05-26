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Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

14:32, 26.05.2021
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Грузинский футболист занял первое место по итогам голосования. В выборе лучшего приняли участие капитаны и главные тренеры клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер».

Для Кварацхелии это уже вторая подряд подобная награда в карьере. Ранее он был признан лучшим молодым игроком РПЛ по итогам сезона 2019/20.

Напомним, лучшим вратарем прошедшего сезона в лиге стал голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

СпортФутбол
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