Иск миноритария банка «Зенит» к экс-топ-менеджеру на 875 млн рублей был полностью удовлетворен судом

Фото: Максим Платонов

Иск о взыскании убытков банка в размере 874,8 млн рублей полностью удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Его подал председатель правления банка «Зенит» Александра Тищенко в адрес бывшего первого зампредседателя правления «Зенита» Татьяны Шишкиной. Об этом сообщил «Интерфакс».

18 мая 2020 года Тищенко подал иск как акционер «Зенита» в связи с невозвратом основной части кредитных средств, предоставленных банком на льготных условиях группе компаний — их бенефициаром является Шишкина.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что эти компании кредитовались на невыгодных условиях для банка. Заемщики были заведомо неплатежеспособны.

В конце апреля 11-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение АС РТ от 4 февраля 2021 года о взыскании компанией РНГО, подконтрольной ПАО «Татнефть», убытков с Наталии Журавлевой и Татьяны Шишкиной по делу о банкротстве компании «Тат Иммобилен».

Алексей Нечаев