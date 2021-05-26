Новости общества

20:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Под Казанью выявили и ликвидировали сразу три незаконные свалки

15:44, 26.05.2021
Под Казанью выявили и ликвидировали сразу три незаконные свалки
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Минэкологии выявили в Лаишевском районе Татарстана три несанкционированные свалки между селами Столбище и Малые Кабаны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обследование земель проводилось в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Общая площадь трех свалок составила 254 кв. м, объем — 42 куб. метра.

Сейчас свалки оперативно ликвидированы Большекабанским сельским поселением.

Ранее экологи провели рейды вдоль железнодорожных путей в Татарстане.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем