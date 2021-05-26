Под Казанью выявили и ликвидировали сразу три незаконные свалки
Инспекторы Минэкологии выявили в Лаишевском районе Татарстана три несанкционированные свалки между селами Столбище и Малые Кабаны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обследование земель проводилось в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Общая площадь трех свалок составила 254 кв. м, объем — 42 куб. метра.
Сейчас свалки оперативно ликвидированы Большекабанским сельским поселением.
Ранее экологи провели рейды вдоль железнодорожных путей в Татарстане.
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