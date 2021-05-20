Экологи провели рейды вдоль железнодорожных путей в Татарстане

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Сотрудники Юго-Восточного, Прикамского, Закамского территориальных управлений Минэкологии Татарстана вместе с сотрудниками Куйбышевской железной дороги, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по РТ, Министерства лесного хозяйства РТ, Национального парка «Нижняя Кама» проинспектировали полосы отвода ОАО «РЖД» и прилегающих к ней территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Специалисты обследовали Менделеевский, Елабужский, Тукаевский районы и город Набережные Челны. В этом году они обнаружили шесть неблагополучных участков. В прошлом году — девять.

Также зафиксированы четыре свалки на территории Заинского района и шесть в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском районах.

Ранее в Лаишевском районе РТ создали Instagram-аккаунт захламленной мусорной свалки.

Ольга Плешкова