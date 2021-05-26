В ФАС России поступило ходатайство о приобретении ПАО «СИБУР Холдинг» акций АО «ТАИФ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о приобретении ПАО «СИБУР Холдинг» 100% голосующих акций АО «ТАИФ».

— В силу масштабности сделки антимонопольная служба оценит ее влияние на внутренний и на внешние рынки нефтехимической промышленности, а также рассмотрит ходатайство в установленные Законом о защите конкуренции сроки, — говорится в сообщении ведомства.

В конце апреля Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.