Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что закон будет действовать и против уклонения от налогов на доходы и имущество. Изначально соглашение между правительствами было подписано 16 декабря 1996 года в Москве.



Депутат Госдумы России Василий Власов предложил повышать лимиты доходов самозанятого, которые подлежат льготному налогообложению, если у него есть дети. Свое обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову.



Алексей Нечаев