Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что закон будет действовать и против уклонения от налогов на доходы и имущество. Изначально соглашение между правительствами было подписано 16 декабря 1996 года в Москве.
Депутат Госдумы России Василий Власов предложил повышать лимиты доходов самозанятого, которые подлежат льготному налогообложению, если у него есть дети. Свое обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову.
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