Депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии детей

Депутат Госдумы России Василий Власов предложил повышать лимиты доходов самозанятых, которые подлежат льготному налогообложению, если у него есть дети. Свое обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову, пишет RT.

В октябре прошлого года все российские регионы стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность». Так, все самозанятые могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами. При этом лимит ежегодного дохода составляет 2,4 млн рублей. Если самозанятый превысит его, он не сможет пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.

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Власов предложил увеличить лимит ежегодного дохода самозанятых, у которых есть дети, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка.

В материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину, предлагалось для самозанятых снять ограничения и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС).



Татьяна Леухина