Депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии детей
Депутат Госдумы России Василий Власов предложил повышать лимиты доходов самозанятых, которые подлежат льготному налогообложению, если у него есть дети. Свое обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову, пишет RT.
В октябре прошлого года все российские регионы стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность». Так, все самозанятые могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами. При этом лимит ежегодного дохода составляет 2,4 млн рублей. Если самозанятый превысит его, он не сможет пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.
Власов предложил увеличить лимит ежегодного дохода самозанятых, у которых есть дети, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка.
В материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину, предлагалось для самозанятых снять ограничения и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС).
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