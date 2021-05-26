Ак Барс Банк и Mastercard запустили акцию «Попробуй лето на вкус»
Банк начислит дополнительный кешбэк до 5 тысяч рублей за покупки по карте в категориях общественного питания при регистрации в мобильном приложение «Ак Барс Онлайн».
Держатели карт Mastercard от Ак Барс Банка в период проведения акции с 26 мая по 30 июня 2021 года получат 10% дополнительного кешбэка за покупки в кафе, ресторанах и барах. Банк начислит вознаграждение кешбэк-рублями, универсальными милями на бонусный счет в программе лояльности «Сливки» или рублями на карточный счет клиента.
Акция не распространяется на карты Mastercard Prepaid и Mastercard Business. Подробные условия доступны по ссылке.
ПАО «АК БАРС» БАНК
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