Гильерме из «Локомотива» признан лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2020/21

Лучшим вратарем Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21 признан голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«На счету голкипера «Локомотива» 14 матчей на ноль. Ближайшие конкуренты в этой номинации оставили свои ворота сухими 11 раз», — говорится в заявлении РПЛ.

В комментариях к посту в «Инстаграм» болельщики высказали неудовольствие данным выбором лиги. По мнению подписчиков, выбор в пользу Гильерме получился незаслуженным. Большинство из комментаторов считают, что лучшим в этом сезоне вратарем был голкипер «Рубина» Юрий Дюпин.



Отметим, что Гильерме не попал даже в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы — 2020.

Чуть позже сегодня РПЛ также объявит победителей сезона в номинациях: лучший игрок, лучший тренер, лучший гол, лучший молодой игрок и лучший бомбардир.