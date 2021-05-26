Гильерме из «Локомотива» признан лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2020/21
Лучшим вратарем Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21 признан голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
«На счету голкипера «Локомотива» 14 матчей на ноль. Ближайшие конкуренты в этой номинации оставили свои ворота сухими 11 раз», — говорится в заявлении РПЛ.
В комментариях к посту в «Инстаграм» болельщики высказали неудовольствие данным выбором лиги. По мнению подписчиков, выбор в пользу Гильерме получился незаслуженным. Большинство из комментаторов считают, что лучшим в этом сезоне вратарем был голкипер «Рубина» Юрий Дюпин.
Отметим, что Гильерме не попал даже в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Чуть позже сегодня РПЛ также объявит победителей сезона в номинациях: лучший игрок, лучший тренер, лучший гол, лучший молодой игрок и лучший бомбардир.СпортФутбол
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