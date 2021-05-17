Гильерме стал лучшим вратарем РПЛ по числу «сухих» матчей в сезоне

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал лучшим вратарем Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу «сухих» матчей в сезоне-2020/21.

Вратарь «железнодорожников» 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности в 25 сыгранных в чемпионате матчах. По 12 матчей на ноль провели голкиперы Илья Лантратов («Химки») и Сергей Песьяков («Ростов»).

В топ-5 лучших вошел вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин, который ни разу не пропустил в 9 матчах сезона из проведенных 26 встреч. Вперед себя он пропустил и Антона Шунина из «Динамо», сыгравшего 10 «сухих» игр в прошедшем чемпионате страны.

Прошлогодний победитель номинации вратарь «Уфы» Александр Беленов остался за пределами «пятерки» лучших, проведя лишь 7 матчей на ноль в завершившимся сезоне РПЛ.

Отметим, что Гильерме не вошел в расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы-2020, хотя начинал отборочный раунд турнира в качестве основного голкипера национальной команды.